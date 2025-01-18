الرئيس الإماراتي وقائد الإدارة السورية الجديدة يبحثان في “تعزيز العلاقات الثنائية”

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

ونقلت “وام” عن الرئيس الإماراتي تأكيده موقف بلاده “الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أوردت أن “قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول فيه الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة”.

وأضافت “شدد الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري وحماية وحدة أراضيه والتزامهما العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة”.

كان وزير الخارجية السوري الجديد أسعد الشيباني بحث في بداية كانون الثاني/يناير مع نظيره الإماراتي في سبل تعزيز العلاقات في أول زيارة رسمية يجريها للدولة الخليجية منذ إطاحة الأسد.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مساعدة من دول الخليج لإعادة إعمار البلاد التي دمرها نزاع استمر أكثر من 13 عاما.

بور