الرئيس الإماراتي وملك الأردن يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفيا مع ملك الأردن عبد الله الثاني العلاقات بين البلدين وجوانب تعزيز التعاون، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين عرضا “عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في قطاع غزة”.

وأكد الزعيمان “أهمية تعزيز الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني و(…) دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع”.

وشدد الرئيس الإماراتي وملك الأردن على “ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ومنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين”.

بور/