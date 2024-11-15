مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الرئيس الإماراتي وملك الأردن يبحثان الأوضاع في الشرق الأوسط

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفيا مع ملك الأردن عبد الله الثاني العلاقات بين البلدين وجوانب تعزيز التعاون، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين عرضا “عددا من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات في قطاع غزة”.

وأكد الزعيمان “أهمية تعزيز الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني و(…) دفع الجهود المشتركة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع”.

وشدد الرئيس الإماراتي وملك الأردن على “ضرورة البناء على مخرجات القمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخراً في المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ومنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين”.

بور/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
81 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
322 إعجاب
204 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية