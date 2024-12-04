الرئيس الإماراتي وملك الأردن يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هاتفيا مع ملك الأردن عبد الله الثاني تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات بين البلدين وجوانب تعزيز التعاون، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة أنّ الزعيمين ناقشا في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء “عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود لمنع توسيع الصراع فيها بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وأشارا إلى ضرورة “العمل على إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس +حل الدولتين+ ويضمن تحقيق الاستقرار للجميع”.

وأشارت إلى أنهما بحثا “العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

وأوضحت الوكالة أنّ الملك هنّأ الرئيس الإماراتي “بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً للدولة وشعبها دوام التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة”.

بور/كام