الرئيس الإماراتي وملك الأردن يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والعلاقات الأخوية

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية لبحث التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ الزعيمين أكّدا “ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة ومنع توسيع الصراع فيها… بجانب إيجاد مسار للسلام العادل والشامل الذي يقوم على أساس +حل الدولتين+ بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين”.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على “مواصلة التشاور الأخوي وتبادل وجهات النظر خاصة في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة”، بحسب المصدر نفسه.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن الزعيمين ناقشا أيضا “العلاقات الأخوية ومختلف جوانب العمل المشترك بين البلدين على جميع المستويات”.

هت/الح