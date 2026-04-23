الرئيس الإماراتي ونظيره السوري يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره السوري أحمد الشرع في أبوظبي العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الإماراتية مساء الاربعاء أن الشيخ محمد بحث مع الشرع الذي يقوم بزيارة عمل للبلاد في “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز مختلف جوانب تعاونهما خاصة التنموية والاقتصادية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما”.

كما تبادلا “وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي بجانب وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.

وأوضحت الوكالة الإماراتية أنّ الشرع “جدّد إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

