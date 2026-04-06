الرئيس الإماراتي ونظيره السوري يبحثان هاتفيا علاقات البلدين والتطورات الإقليمية
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ونظيره السوري أحمد الشرع هاتفيا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وجا الاتصال مساء الأحد غداة إدانة الخارجية الإماراتية التعرض لمقر بعثتها في دمشق، فيما أعلنت الداخلية السورية توقيف اثنين من المتورطين.
وذكرت “وام” أنّ الرئيس السوري أكّد خلال الاتصال “الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا”.
وأضافت الوكالة “تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها في ظل استمرار العدوان الإيراني الإرهابي ضد دولة الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية ويشكل انتهاكا لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
