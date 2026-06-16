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الرئيس الإماراتي ونظيره الفرنسي يبحثان التطورات الإقليمية على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعلاقات بين البلدين على هامش قمة مجموعة السبع في منتجع إيفيان ليه بان الفرنسي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

ويقوم الشيخ محمد بزيارة عمل للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان من 15 إلى 17 من حزيران/يونيو 2026.

وبحث الرئيسان خلال اللقاء “عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مقدمها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

كما ناقشا “مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة بجانب المجالات الثقافية وغيرها من المجالات الحيوية وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية