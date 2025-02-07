الرئيس الإماراتي ونظيره الفرنسي يبحثان في باريس علاقات البلدين

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في مسارات العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع البلدين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت الوكالة مساء الخميس أنّ المباحثات تطرقت إلى “إمكانيات توسيع العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بجانب العمل المناخي والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الجوانب التي تعزز رؤية البلدين وتطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار”.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء “التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة التشاور والعمل معا من أجل تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة التي تشكل أولوية عالمية”.

وتمّ في حضورهما توقيع مراسم “إطار العمل الإماراتي – الفرنسي للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي”.

هت/رض