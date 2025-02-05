الرئيس الإماراتي وولي عهد السعودية يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة

afp_tickers

1دقيقة

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زيد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ الاتصال تطرق أيضا إلى “العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في ضوء العلاقات الإستراتيجية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين وبما يلبي تطلعات شعبيهما نحو مواصلة التنمية والازدهار”.

وأكّد الزعيمان “أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي والعمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس +حل الدولتين+ ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة ودولها”.

هت/الح