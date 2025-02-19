الرئيس الإماراتي يؤكد لروبيو موقف بلاده “الثابت الرافض” لتهجير الفلسطينيين

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أكد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأربعاء على موقف بلاده “الثابت الرافض” لتهجير الفلسطينيين، وذلك خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في آخر محطات جولته الشرق أوسطية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن بن زايد تأكيده خلال لقائه روبيو في أبوظبي على “موقف دولة الإمارات الثابت الرافض لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

وشدد الرئيس الإماراتي على ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة “بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس حل الدولتين كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة”، مؤكدا على أهمية العمل على “تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي”.

وغادر روبيو الإمارات التي وصلها صباحا آتيا من السعودية في المحطة الأخيرة من جولته على الشرق الأوسط التي هيمن عليها اجتماع بين وفدين أميركي وروسي عُقد الثلاثاء في الرياض.

بور/دص