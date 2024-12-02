الرئيس الإماراتي يبحث مع ولي العهد السعودي “أزمات جديدة” تهدد أمن المنطقة

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زيد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل تجنيب المنطقة “أزمات جديدة” تهدّد أمنها، على ما أفاد الإعلام الإماراتي.

التقى الزعيمان مساء الأحد في مدينة العين، على الحدود مع عُمان، بعد ساعات قليلة من قمة لمجلس التعاون الخليجي في الكويت.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ الزعيمين ناقشا “المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط”.

وأضافت أنهما “أكدا أهمية تضافر الجهود للحفاظ على الاستقرار الاقليمي وتجنيب المنطقة تبعات أزمات جديدة تهدد أمنها واستقرارها”.

وأوضحت أنهما أشارا إلى “العمل على إيجاد مسار للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس +حل الدولتين+ ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع”.

وذكرت الوكالة أنهما بحثا “العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته في ضوء الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع بين البلدين الشقيقين”.

بحسب وسائل الإعلام الإماراتية، كانت هذه الزيارة الأولى للأمير محمد للإمارات منذ قيامه بزيارة دولة في عام 2021، علما بأن الزعيمين التقيا في مدينة الدمام بشرق السعودية في أيار/مايو الفائت.

هت/لين