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الرئيس الإماراتي يبدأ الاثنين زيارة رسمية إلى روسيا

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يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين المقبل زيارة رسمية إلى روسيا حيث سيشارك في قمة مجموعة بريكس، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الشيخ محمد سيبحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”. 

كما سيشارك “في أعمال القمة الــ 16 لقادة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها مدينة قازان الروسية” من 22 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر.

وهي المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضوا في مجموعة بريكس.

أم/

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