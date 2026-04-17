الرئيس الإماراتي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد
تسلم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعينين لدى الدولة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة أنّ الشيخ محمد تسلم أوراق اعتماد كل من “إسحاق أنانياس مويو سفير جمهورية زيمبابوي، وبولبونج فانجفاين سفير مملكة تايلند وتسنغ جيشين سفير جمهورية الصين الشعبية”.
وأكّد للسفراء الجدد “أنهم سيجدون كل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه”، مشيرا إلى أن “نهج دولة الإمارات الراسخ يرتكز على تعزيز التعاون وبناء شراكات تنموية لمصلحة شعبها وشعوب العالم كافة”.
