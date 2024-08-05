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الرئيس الإماراتي يتلقى اتصالاً من نظيره الكيني

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تلقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً الاثنين من نظيره الكيني وليام روتو، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفين استعرضا “مستوى تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وغيرها من المقومات المتعلقة بأولويات التنمية في البلدين وبما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما ويلبي تطلعاتهما نحو المستقبل”.

وكانت الإمارات وكينيا قد أعلنتا إنجازهما محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما خلال شباط/فبراير الماضي، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق.

بور/

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