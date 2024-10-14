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الرئيس الإماراتي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء اليوناني

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 تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين بلديهما، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الجانبين تناولا “علاقات التعاون المشترك وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية… وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين”.

واستعرض الشيخ محمد وميتسوتاكيس “عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمتين في قطاع غزة ولبنان” مؤكدين على “أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وشددا على “ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة والذي يهدد أمنها واستقرارها… إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع”، وفق الوكالة.

أم/نور

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية