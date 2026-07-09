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الرئيس الإماراتي يجري زيارة إلى الكويت

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وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخميس إلى الكويت في “زيارة أخوية”، حيث استقبله أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفق ما أفدت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويرافق بن زايد وفد يضم نائب الرئيس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومستشار الرئيس الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان.

م ل/ناش

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية