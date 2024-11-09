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الرئيس الإماراتي يزور الكويت الأحد

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يتوجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد إلى الكويت في زيارة رسمية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأفادت الوكالة بأن الرئيس الإماراتي سيبحث خلال الزيارة مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح “العلاقات الأخوية التاريخية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية”.

وكان أمير الكويت قد زار الإمارات في آذار/مارس الماضي، وصدر حينها بيان مشترك أكد “متانة العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار دفعها إلى الأمام لما فيه الخير وتحقيق مصالحهما المشتركة”.

بور

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