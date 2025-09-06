The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإماراتي يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فعاليات الدورة الـ22 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 الذي يقام تحت شعار “تراث يتجدد”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

واطلع الشيخ محمد، خلال جولته في المعرض الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، على مشاركات الأجنحة الوطنية التي أبرزت أصالة الموروث الشعبي والثقافي الإماراتي، وقدمت حلولا مبتكرة وأدوات متطورة تجمع بين الأصالة والحداثة، كما اطلع على معروضات عدد من أجنحة الشركات الدولية وتعرف على ابتكاراتها ومنتجاتها التي تدعم الممارسة المسؤولة والمستدامة في مجال الصيد والفروسية.

وأكد الشيخ محمد “أهمية صون الموروث الوطني وتعزيز ارتباط الأجيال بإرثهم الثقافي لضمان استدامته”، مشيرا إلى أن “المعرض يجسد قيم الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية، والحرص على حفظ تراث الآباء والأجداد في مجال الصيد والفروسية بصورة تعزز مفهوم الاستدامة”.

هت

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
