الرئيس الإماراتي يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025

زار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فعاليات الدورة الـ22 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2025 الذي يقام تحت شعار “تراث يتجدد”، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

واطلع الشيخ محمد، خلال جولته في المعرض الذي تنظمه مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، على مشاركات الأجنحة الوطنية التي أبرزت أصالة الموروث الشعبي والثقافي الإماراتي، وقدمت حلولا مبتكرة وأدوات متطورة تجمع بين الأصالة والحداثة، كما اطلع على معروضات عدد من أجنحة الشركات الدولية وتعرف على ابتكاراتها ومنتجاتها التي تدعم الممارسة المسؤولة والمستدامة في مجال الصيد والفروسية.

وأكد الشيخ محمد “أهمية صون الموروث الوطني وتعزيز ارتباط الأجيال بإرثهم الثقافي لضمان استدامته”، مشيرا إلى أن “المعرض يجسد قيم الأصالة والاعتزاز بالهوية الوطنية، والحرص على حفظ تراث الآباء والأجداد في مجال الصيد والفروسية بصورة تعزز مفهوم الاستدامة”.

