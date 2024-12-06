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الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس السنغال

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس جمهورية السنغال باسيرو دوماي فاي الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات تستغرق عدة أيام، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ اللقاء جرى مساء الخميس في قصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي.

وأوضحت أن الرئيسين بحثا “العلاقات الإماراتيةـالسنغالية وسبل توسيع آفاق التعاون في جميع المجالات خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما”.

كذلك، تناولا “عدداَ من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

وأكد الرئيس الإماراتي أن “تعزيز التعاون في المجالات التنموية مع دول القارة الإفريقية ومنها السنغال يمثل أولوية لدولة الإمارات وذلك من منطلق نهج الدولة في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار”.

بدأت الإمارات والسنغال العلاقات الدبلوماسية رسميا في 23 تموز/يوليو 1973، وفتحت السنغال سفارة في أبوظبي عام 2002، بينما تم فتح سفارة أبوظبي بداكار في 2008.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية