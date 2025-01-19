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الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وقالت الوكالة إن الجانبين التقيا في قصر الشاطئ في أبوظبي، حيث بحثا “جوانب العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق الشقيق عامة، وإقليم كردستان خاصة، وسبل توسيع آفاق التعاون”.

وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا “وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك”.

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