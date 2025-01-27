الرئيس الإماراتي يستقبل رئيس وزراء جورجيا

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إيراكلي كوباخيدزه رئيس وزراء جمهورية جورجيا الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

ورحب الشيخ محمد، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، برئيس الوزراء “متمنياً لجورجيا وشعبها الصديق دوام الخير والازدهار”، بحسب الوكالة.

وذكرت أن الزعيمين بحثا “مسارات تطور التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والزراعية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة وغيرها من الجوانب الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك ضمن خطط البلدين التنموية”.

كما تبادل الجانبان “وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها ما يتعلق بترسيخ السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم”.

وأوضحت أنّ الرئيس الإماراتي أشار إلى أنّ “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ العام الماضي 2024 تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار التعاون الاقتصادي”.

هت