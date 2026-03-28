الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره الأوكراني

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة وتداعياتها، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

وتطرق الرئيسان خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي، إلى الهجمات الإيرانية على الإمارات ودول المنطقة و”التصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي بجانب تأثيراته الخطيرة في أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”.

وأكد محمد بن زايد أن الإمارات “تتعامل مع الأزمة بحكمة وصبر انطلاقاً من حرصها على تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات والأزمات”، وشدّد على أنها “ستواصل الدفاع عن سيادتها بكل قوة وثبات في مواجهة الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

وأشار الى أنها “على أتم استعداد لمواجهة التهديدات وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي”.

