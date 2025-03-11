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الرئيس الإماراتي يستقبل نظيره الصومالي

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نظيره الصومالي حسن شيخ محمود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، على ما أفادت وكالة انباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وبحث الرئيسان خلال اللقاء الذي عقد ليل الإثنين في قصر البطين في أبوظبي، “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة في ما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والاستقرار في الصومال الشقيق”.

وأشاد الرئيس حسن شيخ محمود بـ”دور دولة الإمارات ودعمها المتواصل لجمهورية الصومال في شتى المجالات خاصة دعم الجهود التنموية لتحقيق تطلعات شعبها نحو التنمية والاستقرار والازدهار”.

هت/كام

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