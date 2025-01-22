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الرئيس الإماراتي يستقبل وزير الداخلية الأفغاني

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استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سراج الدين حقاني وزير الداخلية في أفغانستان وبحثا تعزيز التعاون بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، تطرق إلى “المستجدات على الساحة الأفغانية بجانب تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات التنموية إضافة إلى سبل دعم الإعمار والاستقرار في أفغانستان وتحقيق التنمية والازدهار للشعب الأفغاني”.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أنّ وزير الداخلية الأفغاني “أشاد بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وأفغانستان والدعم الإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأفغاني”.

هت/الح

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