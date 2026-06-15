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الرئيس الإماراتي يشارك في قمة مجموعة السبع في فرنسا

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يشارك الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قمة مجموعة السبع المنعقدة من 15 إلى 17 حزيران/يونيو في مدينة إيفيان الفرنسية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الأسبوع الماضي توجيه الدعوة لقادة مصر والسعودية وقطر والإمارات للمشاركة في اجتماعات القمة.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنّ “دعوة دولة الإمارات إلى المشاركة في أعمال المجموعة تأتي تأكيداً للتقدير العالمي الذي تحظى به الدولة ودورها في ترسيخ التعاون الدولي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة”.

وتعد القمة واحدة من أول التجمعات الدولية الكبرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 شباط/فبراير، قبل أن تمتد الحرب إلى المنطقة.

وجاء الإعلان الإماراتي غداة إعلان إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق ينهي ما يقارب أربعة أشهر من الحربا.

هت/دص

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