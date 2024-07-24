الرئيس الإماراتي يعزّي بضحايا إعصار الفيليبين

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تعزية إلى نظيره الفيليبيني فيرديناند ماركوس، في ضحايا فيضانات إعصار أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وتسبب الهطول الغزير للأمطار في مانيلا بحدوث فيضانات وانزلاق للتربة في مقاطعة جبلية قريبة ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأشارت “وام” إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تعزية مماثلتين إلى ماركوس.

بور