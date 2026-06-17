الرئيس الإماراتي يلتقي ترامب على هامش قمة مجموعة السبع

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بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نظيره الأميركي دونالد ترامب العلاقات بين البلدين والتطورات الإقليمية على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان بفرنا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ بن زايد وترامب بحثا “مختلف جوانب التعاون الإستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز علاقات دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة”، إضافة الى “التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

كما تطرقا إلى “الموضوعات المطروحة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع الأهداف والتحديات المشتركة”.

هت/كام