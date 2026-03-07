The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإوكراني يقول إنه تحدث مع ولي العهد السعودي

تم نشر هذا المحتوى على
7 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن الوضع في إيران والشرق الأوسط، وطرح مجددا عرضا من كييف للمساعدة في التعامل مع الطائرات المسيرة الإيرانية.

وأضاف زيلينسكي في منشور على تيليجرام في معرض حديثه عن المكالمة “أوكرانيا تقاتل طائرات شاهد (التي صممتها إيران) منذ سنوات، والجميع يقرّ بأنه لا توجد دولة أخرى في العالم تمتلك مثل هذه الخبرة.”

وتابع “نحن مستعدون للمساعدة، ونتوقع أن يحصل شعبنا أيضا على الدعم اللازم”.

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه تحدث مع قادة البحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات.

وصرح زيلينسكي بأن أوكرانيا، التي تواجه هجمات متكررة بمسيرات شاهد في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا، ستساعد الولايات المتحدة بتوفير خبراء لمواجهة هذه الأسلحة.

(إعداد محمد عطية ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

