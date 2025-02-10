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الرئيس الإيراني: أمريكا غير صادقة بشأن الاستعداد للمفاوضات

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دبي (رويترز) – شكك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين في صدق الولايات المتحدة في السعي إلى إجراء مفاوضات مع طهران في ظل فرض عقوبات عليها.

يأتي هذا بالتزامن مع خروج حشود في أنحاء إيران، يهتف كثير من المشاركين فيها “الموت لأمريكا”، لإحياء الذكرى السنوية للثورة الإسلامية عام 1979.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق سياسة “أقصى الضغوط” على إيران الأسبوع الماضي، والتي تشمل مساعي لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي فضلا عن تشديد العقوبات عليها.

ومع ذلك قال ترامب إنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران وعبر عن استعداده للتحدث مع بزشكيان.

وقال بزشكيان في كلمة نقلها التلفزيون من ساحة ازادي (الحرية) في طهران “إذا كانت الولايات المتحدة صادقة بشأن المفاوضات، فلماذا فرضت عقوبات علينا؟”.

وأضاف أن طهران “لا تسعى للحرب… لكنها لن ترضخ للضغط الخارجي”.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني مئات الآلاف وهم يخرجون لإحياء ذكرى الثورة الإسلامية في مسيرات تعتبرها المؤسسة الدينية فرصة لإظهار الوحدة وسط ضغوط متزايدة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وهتف المتظاهرون في مدن وبلدات بأنحاء إيران “الموت لأمريكا” و”الموت لإسرائيل”، في تكرار للهتافات التقليدية للثورة التي أطاحت بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة وأوصلت رجال الدين الشيعة إلى السلطة.

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