الرئيس الإيراني: طهران لن تتخلى مطلقا عن برنامجها للصواريخ

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دبي (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يوم الاثنين إن طهران لن تتخلى مطلقا عن برنامجها الصاروخي لحاجتها لوسيلة الردع هذه لحماية أمنها في منطقة تستطيع فيها إسرائيل إسقاط صواريخ على غزة كل يوم.

وترفض الجمهورية الإسلامية منذ سنوات دعوات الغرب إلى تقييد برنامجها الصاروخي.

واتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الآونة الأخيرة طهران بنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها في أوكرانيا، وفرضت عقوبات جديدة على موسكو وطهران.

وتنفي إيران وروسيا هذه الاتهامات.

وقال بزشكيان “إذا لم نملك صواريخ، سيقصفوننا متى أرادوا، مثلما يحدث في غزة”، مشيرا إلى الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وكرر موقف طهران الرسمي، إذ دعا المجتمع الدولي “إلى نزع سلاح إسرائيل أولا قبل مطالبة إيران بالأمر نفسه”.