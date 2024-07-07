الرئيس الإيراني المنتخب يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى في مطلع آب/أغسطس

afp_tickers

2دقائق

يؤدي الرئيس المنتخب مسعود بيزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع آب/أغسطس ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الاسلامية الايرانية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، قوله إن “مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من آب/أغسطس” على أن “يعين خلال 15 يوماً الوزراء للتصويت على الثقة”.

ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 أيار/مايو، ووسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصًا من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بيزشكيان موافقة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، رسمياً.

فاز الاصلاحي بيزشكيان البالغ من العمر 69 عامًا، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي، وفق نتائج أُعلنت السبت.

غير أن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم في الجمهورية الإسلامية على عاتق المرشد الأعلى الذي يُعتبر رأس الدولة. أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

حصل بيزشكيان على 53,6% من الأصوات فيما حصل منافسه على 44,3%، من أصل نحو 30 مليون صوت.

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 49,8%.

ودعت صحف إيرانية الأحد إلى “الوحدة” تحت قيادة الرئيس المنتخب.

كه/ريم/نور