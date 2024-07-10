الرئيس الإيراني المنتخب يؤدي اليمين الدستورية في 30 تموز/يوليو

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سيؤدي الرئيس الإيراني المنتخب الإصلاحي مسعود بيزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في 30 تموز/يوليو على ما أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي مجتبى يوسفي الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن يوسفي قوله إن “مراسم تنصيب الرئيس الايراني الجديد وأداء اليمين الدستورية ستقام الثلاثاء 30 تموز/يوليو الجاري”.

وكان يوسفي قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن مراسم التنصيب ستكون في 4 او 5 آب/اغسطس.

فاز الاصلاحي بيزشكيان البالغ من العمر 69 عامًا، بحصوله على حوالى 54% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة أمام المرشّح المحافظ المتشدّد سعيد جليلي.

غير أن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم في الجمهورية الإسلامية على عاتق المرشد الأعلى الذي يُعتبر رأس الدولة. أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ونُظمت هذه الانتخابات على عجَل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحيّة في 19 أيار/مايو، ووسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصًا من تردّي الأوضاع الاقتصاديّة بسبب العقوبات الدوليّة المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة.

رك/نور/غ ر