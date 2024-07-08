الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد مجددا على سياسة بلاده المناهضة لإسرائيل

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(رويترز) – أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان مجددا على موقف بلاده المناهض لإسرائيل يوم الاثنين، قائلا إن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح باستمرار “السياسات الإجرامية” التي تنتهجها إسرائيل تجاه الفلسطينيين.

وأضاف بزشكيان في رسالة إلى الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران حسن نصر الله “الجمهورية الإسلامية (إيران) تدعم دائما مقاومة شعوب المنطقة للنظام الصهيوني غير الشرعي”.

وتشير هذه التصريحات إلى عدم وجود تغيير في سياسات الحكومة المقبلة بالمنطقة في ظل حكم بزشكيان المعتدل نسبيا الذي هزم منافسه سعيد جليلي، وهو من غلاة‭ ‬المحافظين، في جولة الإعادة في انتخابات الأسبوع الماضي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بزشكيان قوله “أنا على يقين من أن حركات المقاومة في المنطقة لن تسمح لهذا النظام بمواصلة سياساته العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني المضطهد ودول أخرى في المنطقة”.

وتشكل جماعة حزب الله وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جزءا من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، فيما يعرف باسم محور المقاومة.

ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على تصريحات بزشكيان.

وبدأت الحرب الإسرائيلية على حماس في غزة بعد أن قادت الحركة التي تحكم القطاع الفلسطيني هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتقول إحصاءات إسرائيلية إن الهجوم أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل ردا على هجوم حماس تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 38 ألف فلسطيني وإصابة نحو 88 ألفا.