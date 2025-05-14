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الرئيس الإيراني موجها حديثه لترامب: جئت إلى هنا لتخيفنا؟ لن نرضخ لأي بلطجة

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(رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران لن “ترضخ لأي بلطجة” وذلك في معرض تعليقه على انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران خلال جولته الخليجية.

وقال الرئيس الإيراني يوم الأربعاء في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء “يظن (ترامب) أنه يستطيع المجيء إلى هنا، وترديد شعارات، وتخويفنا. بالنسبة لنا، الشهادة أحلى بكثير من الموت في الفراش. هل جئتم لتخويفنا؟ لن نخضع لأي بلطجة”.

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