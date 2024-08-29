الرئيس الإيراني يأمر بالتحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الخميس أن الرئيس مسعود بزشكيان أمر بإجراء تحقيق في وفاة متهم قيد الاحتجاز بمدينة لاهيجان شمال البلاد.

وقال إلياس حضرتي رئيس مجلس الإعلام الحكومي “في أعقاب الحادث المأساوي في لاهيجان، أمر الرئيس وزير الداخلية بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع جوانب الحادث ورفع النتائج التي يتم التوصل إليها لمجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن”.

وذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطة القضائية ألقت القبض على خمسة من رجال الشرطة على خلفية الواقعة، ولم تكشف الوكالة عن اسم القتيل أو التهم التي كان يواجهها أو توقيت وفاته.

وذكرت منظمة هنجاو الإيرانية لحقوق الإنسان أن المتوفى، ويدعى محمد مير موسوي (36 عاما)، اعتقل في 24 أغسطس آب بعد مشاجرة وتعرض للتعذيب حتى الموت في اليوم نفسه.

وأضافت أن هذه هي سابع حالة وفاة لشخص قيد الاحتجاز منذ بداية العام. ولم يتسن لرويترز التحقق من ذلك.

وكان احترام حقوق المواطنين بما في ذلك حقوق المرأة والأقليات أحد الوعود الانتخابية لبزشكيان المعتدل نسبيا الذي فاز بالرئاسة في يوليو تموز.

وفي عام 2022 أشعلت وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها احتجاجات استمرت لشهور في أنحاء إيران وشكلت تحديا كبيرا للجمهورية الإسلامية. وكان جرى اعتقالها بتهمة مخالفة قواعد الحجاب الصارمة في إيران.