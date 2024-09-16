الرئيس الإيراني يتعهد “عدم مضايقة” شرطة الأخلاق النساء في ما يتعلق بلباسهن

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تعهد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الإثنين الحؤول دون “مضايقة” شرطة الأخلاق للنساء في ما يتعلقّ بلباسهن، خصوصا الحجاب الإلزامي في الجمهورية الإسلامية.

وقال بزشكيان إن “شرطة الأخلاق ليست مولجة مواجهة (النساء)، وسأحرص على ألا تقوم بمضايقتهن”، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في طهران، هو الأول منذ توليه منصبه مطلع آب/أغسطس.

وفاز الرئيس الإصلاحي بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب وفاة المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في شمال غرب الجمهورية الإسلامية في أيار/مايو.

وأتت تصريحات بزشكيان في الذكرى السنوية الثانية لوفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس. وأثارت وفاتها احتجاجات واسعة في الجمهورية الإسلامية استمرت أشهرا.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات. كما تمّ توقيف الآلاف على هامش التحركات التي اعتبرتها طهران بمعظمها “أعمال شغب” مدعومة من أطراف غربية أو مناهضة للجمهورية الإسلامية.

وكان بزشكيان تعهد خلال حملته الانتخابية أن يسحب من الشوارع عناصر شرطة الأخلاق المولجة الاشراف على الالتزام ببعض القوانين الاجتماعية في الجمهورية الإسلامية، وفي مقدمها الحجاب الإلزامي لكل النساء.

وأكد بزشكان “حتى المدعي العام أعلن أنهم (عناصر شرطة الأخلاق) ليست لديهم الصلاحية لمواجهة” النساء في الشارع.

وكان الرئيس الإيراني انتقد في أيلول/سبتمبر 2022 حين كان لا يزال نائبا في مجلس الشورى، الشرطة على خلفية وفاة أميني بعد توقيفها.

كذلك، تعهد بزشكيان الإثنين العمل على تخفيف القيود الصارمة المفروضة على استخدام الانترنت في إيران، خصوصا شبكات التواصل الاجتماعي.

اب/رض-كام/ب ق