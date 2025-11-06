الرئيس الإيراني يحمّل حكومته مسؤولية ارتفاع التضخم

حمّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الخميس حكومته مسؤولية ارتفاع التضخّم، مشددا الضغوط على المسؤولين الاقتصاديين في البلد المتضرر من العقوبات.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 49% في أيلول/سبتمبر، وفق مركز الإحصاء الرسمي في إيران.

واعتبر بزشكيان أن العوائق البيروقراطية تساهم في تغذية التضخم.

وقال خلال كلمة ألقاها في محافظة كردستان بغرب البلاد “نحن الحكومة سبب التضخم”.

وتابع “قمنا بتضخيم الحكومة. تولى الجميع مناصب قيادية أو إدارية أو ما شابه”، مضيفا أن هناك جهودا جارية لخفض الإنفاق وكبح التضخم.

ويرزح اقتصاد إيران تحت وطأة العقوبات المفروضة عليها بسبب الشكوك الأميركية والغربية في سعيها للحصول على سلاح نووي.

لطالما نفت طهران هذه الاتهامات، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

وتعرض الاقتصاد لمزيد من الضغوط منذ الحرب التي استمرت 12 يوما والتي اندلعت إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته إسرائيل على الجمهورية الإسلامية وشاركت فيه الولايات المتحدة عبر قصف ثلاث منشآت نووية إيرانية.

وأدت الحرب إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن والتي بدأت في نيسان/أبريل الماضي.

وفي إيران أكثر من 2,4 مليون موظف حكومي مدني، بحسب منظمة الإدارة العامة والتوظيف المحلية.

يستثني هذا الرقم “العسكريين وموظفي إنفاذ القانون أو الموظفين في وزارات الاستخبارات والدفاع والخدمات اللوجستية للقوات المسلحة، من بين آخرين”.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان إن عجز ميزانية الدولة يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، وحضّ المسؤولين على خفض الإنفاق غير الضروري لتخفيف الضغوط المالية على المواطنين.

