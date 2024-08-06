الرئيس الإيراني يدعو في محادثات مع حليف لبوتين إلى تعزيز العلاقات مع روسيا

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من جاء فولكونبريدج ومارك تريفيليان

موسكو (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان أبلغ حليفا كبيرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين أن طهران عازمة على تعزيز العلاقات مع “شريكتها الاستراتيجية روسيا”.

والتقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو بالرئيس الإيراني وكبار المسؤولين الأمنيين في الوقت الذي تدرس فيه الجمهورية الإسلامية طريقة الرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طهران.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن بزشكيان قوله لشويجو خلال اجتماع إن “روسيا من الدول التي وقفت إلى جانب الأمة الإيرانية في الأوقات الصعبة”.

وأضاف الرئيس أن المواقف المشتركة بين طهران وموسكو “في دعم عالم متعدد الأقطاب ستؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الأمن والسلام العالميين”.

ونددت روسيا بمقتل هنية في إيران الأسبوع الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تدفع الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة.

وقال بزشكيان في تصريحات أخرى أدلى بها خلال الاجتماع مع شويجو إن “الأفعال الإجرامية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة واغتيال هنية “هي أمثلة واضحة على انتهاك جميع القوانين والقواعد الدولية”.

وكان شويجو وزيرا للدفاع قبل نقله إلى مجلس الأمن في مايو أيار.

وبثت قناة زفيزدا التلفزيونية الروسية في وقت سابق لقطات لشويجو وهو يلتقي بالأميرال علي أكبر أحمديان، أحد كبار قادة الحرس الثوري والذي يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي.

ورغم أن بوتين لم يعلق علنا حتى الآن على التصعيد الأحدث في التوتر بالشرق الأوسط، فإن كبار المسؤولين الروس قالوا إن أولئك الذين يقفون وراء مقتل هنية يسعون إلى تبديد أي أمل في إحلال السلام في المنطقة وجر الولايات المتحدة إلى الانخراط في عمل عسكري.

وتتهم إيران إسرائيل باغتيال هنية وقالت إنها “ستعاقبها” رغم أن المسؤولين الإسرائيليين لم يعلنوا المسؤولية عن الاغتيال.

وتدعم إيران حركة حماس، التي تخوض حربا مع إسرائيل في قطاع غزة، وكذلك جماعة حزب الله اللبنانية التي قُتل قائد عسكري كبير بها، هو فؤاد شُكر، في غارة إسرائيلية على بيروت الأسبوع الماضي.