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الرئيس الإيراني يرشح محسن باكنجاد لتولي وزارة النفط

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دبي (رويترز) – قال رئيس البرلمان الإيراني يوم‭ ‬الأحد إن الرئيس مسعود بزشكيان رشح محسن باكنجاد لتولي منصب وزير النفط.

جاء ذلك في بث مباشر عرضته شبكة أخبار الطلبة الإيرانية لجلسة برلمانية.

وشغل باكنجاد منصب نائب وزير النفط للإشراف على الموارد الهيدروكربونية من عام 2018 إلى 2021.

كما كان باكنجاد عضوا في مجلس إدارة شركة حقول النفط المركزية الإيرانية من عام 2000 إلى 2007. وعمل من عام 2005 إلى 2007 مديرا للتخطيط في الشركة، ثم شغل منذ ذلك وحتى عام 2013 منصب نائب مدير التخطيط المتكامل في الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، وفقا لشبكة أخبار وزارة النفط (شانا).

وحصل باكنجاد على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة طهران وعلى درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة أمير كبير للتكنولوجيا.

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