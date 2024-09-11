الرئيس الإيراني يزور العراق في أول رحلة خارجية له وسط تزايد التوتر بالشرق الأوسط

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من الولي الولي وتيمور أزهري

دبي/بغداد (رويترز) – زار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان العراق يوم الأربعاء في أولى رحلاته الخارجية، مشيرا إلى عزمه توطيد العلاقات مع الحليف الاستراتيجي لكل من طهران وواشنطن في ظل تزايد التوتر في الشرق الأوسط.

واجتمع بزشكيان مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مستهل زيارة تستمر ثلاثة أيام وقالت طهران وبغداد إنها ستشمل توقيع عدد من الاتفاقيات ومناقشة حرب غزة والوضع في المنطقة.

وانتُخب بزشكيان رئيسا لإيران في يوليو تموز.

وقال مكتب بزشكيان في بيان “ستجري مناقشة التوسع في العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الإقليمية والدولية مثل الجرائم الحالية التي يرتكبها النظام الصهيوني (إسرائيل) بحق الشعب الفلسطيني المضطهد وضرورة وقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة”.

ويوجد في العراق عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران حيث تعزز طهران بشكل مطرد من نفوذها في الدولة المنتجة الرئيسية للنفط منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين في عام 2003.

ويستضيف العراق 2500 جندي أمريكي، وهناك أيضا فصائل مدعومة من إيران مرتبطة بالقوات الأمنية العراقية. وعانى العراق من تصاعد الهجمات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن البلدين وقعا 14 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة منها التجارة والرياضة والزراعة والتعاون الثقافي والتعليم والإعلام والاتصالات والسياحة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله يوم الأربعاء إن طهران وبغداد لديهما مجالات تعاون مختلفة “بما في ذلك القضايا السياسية والإقليمية… والأمنية”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن بزشكيان زار نصبا تذكاريا للميجر جنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل في هجوم أمريكي في 2020.

* العلاقات مع الولايات المتحدة

اقتربت الولايات المتحدة وإيران في 2020 من خوض صراع شامل عقب مقتل سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة على مطار بغداد وأيضا رد طهران عن طريق مهاجمة قواعد أمريكية في العراق.

وتوصلت واشنطن وبغداد إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق، وفقا لمصادر مطلعة.

وتتكرر مهاجمة فصائل متحالفة مع إيران في العراق لقوات أمريكية في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن بزشكيان يعتزم أيضا زيارة كردستان العراق، وهي منطقة نفذت فيها إيران ضربات في السابق قائلة إنها قاعدة لجماعات انفصالية إيرانية وكذلك لعملاء إسرائيل.

وحاولت بغداد معالجة المخاوف الإيرانية إزاء الجماعات الانفصالية الإقليمية، وعملت على نقل بعض عناصر هذه الجماعات في إطار اتفاقية أمنية أبرمت عام 2023 مع طهران.