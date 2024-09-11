الرئيس الإيراني يزور العراق في أول رحلة خارجية له

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دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية يوم الأربعاء أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توجه إلى العراق في أول زيارة خارجية رسمية له.

ويوجد في العراق عدة أحزاب وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران. وتعمل طهران على زيادة نفوذها في العراق منذ أن أطاح الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بعدوها صدام حسين في عام 2003.

وقال بزشكيان، وهو معتدل نسبيا، قبل زيارته وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الإيرانية “نخطط لتوقيع عدد من الاتفاقيات. سنلتقي مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد”.

وبغداد أيضا حليف وثيق لواشنطن.