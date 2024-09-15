الرئيس الإيراني يشارك في قمة البريكس في روسيا في أكتوبر

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دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن سفير طهران في موسكو قوله يوم الأحد إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس المقبلة في روسيا، وسط توتر مع الغرب بشأن التعاون العسكري بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن روسيا تسلمت صواريخ باليستية من إيران ومن المرجح أن تستخدمها في أوكرانيا خلال أسابيع. وأضاف أن التعاون بين موسكو وطهران يهدد الأمن الأوروبي ككل.

وفرضت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يوم الثلاثاء عقوبات جديدة على إيران، بما في ذلك إجراءات ضد الخطوط الجوية الإيرانية (إيران إير).

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن طهران لم تسلم أي صواريخ باليستية إلى روسيا، وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على إيران ليست حلا.

وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، أكد السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي اليوم الأحد أن بزشكيان سيشارك في قمة مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى المقرر عقدها في قازان في روسيا من 22 إلى 24 أكتوبر تشرين الأول.

وقال جلالي إن بزشكيان سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين هناك.

ومن المقرر أن توقع إيران وروسيا اتفاقية ثنائية للتعاون الشامل.