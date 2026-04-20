الرئيس الإيراني يشدد على أهمية الدبلوماسية ويؤكد عدم الثقة بأمريكا

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 20 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت وسائل إعلام عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان القول اليوم الاثنين إنه ينبغي اتباع جميع السبل العقلانية والدبلوماسية لخفض التوتر مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن اليقظة وعدم الثقة في التعامل مع واشنطن “ضرورة لا تقبل النقاش”.

ومن المقرر أن تنتهي قريبا هدنة استمرت أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصل ممثلون عن الولايات المتحدة إلى إسلام اباد اليوم الاثنين لإجراء مفاوضات مع إيران، بينما لم تعلن طهران بعد ما إذا كانت سترسل وفدا إلى هناك.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)