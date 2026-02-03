The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإيراني يعطي الضوء الأخضر لإجراء محادثات أمريكا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) – أكد الرئيس مسعود بيزشكيان اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة لضمان المصالح الوطنية، شريطة تجنب “التهديدات والتوقعات غير المعقولة”.

وقال بيزشكيان في منشور له على موقع إكس “مع الأخذ في الاعتبار مطالب الدول الإقليمية الصديقة بالاستجابة لاقتراح الرئيس الأمريكي بإجراء محادثات، فقد وجهت وزير الخارجية بتهيئة الظروف لمفاوضات عادلة ومنصفة… في حال توافر مناخ خال من التهديدات والتوقعات غير المعقولة”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

