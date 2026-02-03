الرئيس الإيراني يعطي الضوء الأخضر لإجراء محادثات أمريكا

دبي 3 فبراير شباط (رويترز) – أكد الرئيس مسعود بيزشكيان اليوم الثلاثاء على ضرورة مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة لضمان المصالح الوطنية، شريطة تجنب “التهديدات والتوقعات غير المعقولة”.

وقال بيزشكيان في منشور له على موقع إكس “مع الأخذ في الاعتبار مطالب الدول الإقليمية الصديقة بالاستجابة لاقتراح الرئيس الأمريكي بإجراء محادثات، فقد وجهت وزير الخارجية بتهيئة الظروف لمفاوضات عادلة ومنصفة… في حال توافر مناخ خال من التهديدات والتوقعات غير المعقولة”.

