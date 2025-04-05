الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب “رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي”

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أقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السبت نائبه المكلف الشؤون البرلمانية بعد قيامه برحلة الى القطب الجنوبي، في وقت يعاني الإيرانيون أزمة اقتصادية خانقة وتضخما قياسيا.

وأظهرت صورة نشرت في الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي نائب الرئيس شهرام دبيري الى جانب امرأة قدمت على أنها زوجته، قرب سفينة سياحية تحمل اسم “بلانسيوس”، تعرض منذ 2009 رحلات فاخرة الى القطب الجنوبي.

وكتب الرئيس الإيراني في رسالة نشرتها وكالة الانباء الرسمية (إرنا) السبت “اتضح لنا أنك كنت في رحلة ترفيهية إلى القطب الجنوبي خلال عيد النوروز (…) وفي وضع لا تزال فيه الضغوط الاقتصادية كثيرة على الناس، فإن السفر الباهظ الثمن للمسؤولين الرسميين، حتى ولو كان على حساب النفقات الشخصية، لا يمكن الدفاع عنه وتبريره”.

وأضافت الوكالة أنه بناء عليه، “أعفى الرئيس الإيراني مساعده للشؤون البرلمانية شهرام دبيري من مهامه ومنصبه”.

ودبيري (64 عاما) طبيب وأحد المقربين من بزشكيان، عين في هذا المنصب في آب/اغسطس 2024.

وتعرضت الحكومة لانتقاد شديد بعد نشر الصورة، حتى أن العديد من مؤيدي بزشكيان طالبوه بإقالة نائب الرئيس.

وفي 26 آذار/مارس، نقلت وكالة إرنا عن “عضو في مكتب” دبيري أن الأخير قام بالرحلة المذكورة في وقت لم يكن “يتولى أي مسؤوليات” في الحكومة.

وتشكل هذه القضية ضربة قاسية جديدة للرئيس الإيراني الذي انتخب العام الفائت مع وعد بإنعاش الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.

وبداية آذار/مارس، عزل مجلس الشورى الإيراني وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي بسبب التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني إزاء الدولار، وارتفاع معدلات التضخم.

وتسارع هذا المنحى السلبي منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير، علما أنه تبنى في ولايته الاولى سياسة “الضغوط القصوى” على إيران وأعاد فرض عقوبات عليها.

والسفينة “بلانسيوس” بنيت في 1976 وكانت مخصصة لإجراء أبحاث في المحيطات. لكنها جددت بالكامل في 2009 لتقوم برحلات سياحية.

اب/ب ق/دص