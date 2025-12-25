الرئيس البرازيلي السابق المسجون بولسونارو يخضع لعملية جراحية “ناجحة”
خضع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يمضي عقوبة السجن 27 عاما، لجراحة “ناجحة” لعلاج فتق إربي الخميس، بحسب ما أعلنت زوجته.
وغادر الرئيس السابق (70 عاما) السجن الأربعاء لأول مرة منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر لإجراء العملية في مستشفى دي إف ستار في برازيليا.
وكتبت زوجته ميشيل في منشور عبر تطبيق إنستغرام “أُجريت العملية بنجاح ومن دون مضاعفات. والآن ننتظر استيقاظه من التخدير”.
ومن المقرر أن يبقى في المستشفى “خمسة أيام إلى سبعة”، بحسب ما قال طبيبه.
وفي أيلول/سبتمبر، حُكم على بولسونارو الذي تولى الرئاسة بين العامين 2019 و2022، بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.
يعاني بولسونارو (70 عاما) من آثار هجوم يعود إلى عام 2018، عندما طُعن في بطنه خلال تجمع حشد في خضم حملة انتخابية. وقد خضع لعملية جراحية سابقة في نيسان/أبريل.
جسس/خلص-ناش/ح س