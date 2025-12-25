الرئيس البرازيلي السابق المسجون بولسونارو يخضع لعملية جراحية
أدخل الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يمضي عقوبة السجن 27 عاما، قسم العمليات ليخضع لجراحة لعلاج فتق إربي الخميس، بحسب ما قالت زوجته.
وكتبت ميشال بولسونارو على موقع إنستغرام “دخل للتو غرفة العمليات”. وهذه المرة الأولى التي يخرج فيها من السجن منذ دخوله آخر تشرين الثاني/نوفمبر.
ومن المقرر أن يبقى في المستشفى “خمسة أيام إلى سبعة” بحسب ما قال طبيبه.
وفي أيلول/سبتمبر، حُكم على بولسونارو الذي تولى الرئاسة بين العامين 2019 و2022، بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب.
يعاني بولسونارو (70 عاما) من آثار هجوم يعود إلى عام 2018، عندما طُعن في بطنه خلال تجمع حشد في خضم حملة انتخابية. وقد خضع لعملية جراحية سابقة في نيسان/أبريل.
