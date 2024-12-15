الرئيس البرازيلي يخرج من المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة

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خرج الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد من مستشفى في ساو باولو حيث كان خضع لعملية جراحية طارئة الأسبوع الماضي لعلاج نزيف في الدماغ.

وطمأن الرئيس البرازيلي البالغ 79 عاما إلى أنه بصحة جيدة و”في طريقه للعودة” إلى مقر إقامته، وذلك خلال مشاركته على نحو مفاجئ في مؤتمر صحافي عقده فريقه الطبي في المستشفى اللبناني-السوري.

وخضع لولا الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة لنزيف في دماغه على صلة بحادث سقوطه في مقر إقامته الرئاسي في تشرين الأول/أكتوبر.

والخميس خضع لجراحة ثانية لتقليص مخاطر تجدد النزيف.

وقال طبيب القلب روبرتو خليل في المؤتمر الصحافي إن الرئيس يمكنه استئناف أنشطته لكن يتعين عليه أن يستريح لمدة 15 يوما.

وسيبقى لولا في ساو باولو حتى الخميس حين سيخضع لمزيد من فحوص المتابعة. ومتى سمح له الأطباء، سيكون بإمكانه العودة إلى برازيليا ومعاودة نشاطه المعتاد.

من جهتها، قالت الطبيبة آنا هيلينا غيرموغليو إن تعافي لولا “تجاوز التوقعات”.

ويعرف عن لولا عمله بوتيرة محمومة، وهو قرر المشاركة على نحو مفاجئ في المؤتمر الصحافي الأحد، وجلس إلى جانب الأطباء وهو يمشي من دون مساعدة.

وتحدث لولا للصحفيين وهو يعتمر قبعة، على ما يبدو لتغطية آثار العملية الجراحية.

رسر/ود/سام