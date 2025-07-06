الرئيس البرازيلي يدافع في قمة بريكس عن النهج التعددي في مواجهة سياسة ترامب الحمائية

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ندّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد بـ”انهيار غير مسبوق للنهج التعددي” في افتتاح قمة مجموعة بريكس في ريو دي جانيرو، في خضم توتر سائد على خلفية الرسوم الجمركية التي يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرضها على شركاء بلاده التجاريين في إطار سياسته الحمائية.

ويعقد قادة مجموعة الدول الناشئة الكبرى الـ11، ومن بينها البرازيل والصين والهند وروسيا وجنوب إفريقيا، اجتماعهم السنوي الذي يستمر يومين وسط إجراءات أمنية مشددة في خليج غوانابارا.

وللمرة الأولى منذ 12 عاما، يغيب الرئيس الصيني عن قمة المجموعة التي تعتبر بلاده القوة المهيمنة فيها.

كذلك سيغيب عنها بوتين المستهدف بمذكرة توقيف أصدرتها في حقه المحكمة الجنائية الدولية على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بصورة غير قانونية إلى روسيا، ما يعتبر جريمة حرب.

وفي حين تطغى الحرب التجارية التي أطلقها ترامب على القمة، لم يشر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى ذلك صراحة، لكنه رسم مشهدا سوداويا للتعاون العالمي.

وقال لولا “نشهد انهيارا غير مسبوق للنهج التعددي”.

وفي كلمة وجّهها عبر الفيديو، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مجموعة بريكس باتت تعتبر واحدة “من بين المراكز الرئيسية للحكم العالمي” وأن “نهج القطب الأوحد في العلاقات الدولية (…) ولّى زمنه”.

– لولا يندد بـ”إبادة” في غزة –

وحضر في افتتاح القمة ملف الشرق الأوسط.

وتحدّث لولا عن الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، متّهما مرة جديدة إسرائيل بارتكاب “إبادة”، علما بأن هذا التوصيف سبق أن أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وقال الرئيس البرازيلي اليساري في افتتاح القمة “لا شيء يبرر على الإطلاق الأعمال الإرهابية التي ترتكبها حماس. لكن لا يمكننا الاستمرار في تجاهل الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والمجازر بحق مدنيين أبرياء، واستخدام الجوع كسلاح حرب”.

ويفترض أن تنطلق في الدوحة الأحد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس سعيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

يرزح القطاع الفلسطيني تحت وطأة حصار خانق ويشهد نقصا حادا في المواد الأساسية في الحرب المستمرة منذ 21 شهرا والتي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ترد عليه الدولة العبرية بهجوم واسع النطاق في غزة أوقع عشرات آلاف القتلى وتسبب بأزمة إنسانية.

لكن مع ازدياد عدد الأعضاء، أصبحت المجموعة أكثر تنوعا، ما يعقد آلية إصدار إعلان مشترك.

وتطرّقت المناقشات إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، تود طهران من دول بريكس أن تشدد اللهجة بعد حرب استمرت 12 يوما بينها وبين إسرائيل.

لكن من المتوقع أن تحافظ الوثيقة على “اللغة ذاتها” التي اعتمدتها في بيان أصدرته بريكس في نهاية حزيران/يونيو، وفق مصدر مطّلع على المفاوضات.

ونددت الدول الناشئة في ذلك البيان بـ”الهجمات العسكرية” على إيران بدون أن تذكر إسرائيل أو الولايات المتحدة، وأكدت أنه من “الملح كسر دوامة العنف وإعادة إحلال السلام”.

وأرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى ريو دي جانيرو وزير خارجيته عباس عراقجي.

– “مخاوف بالغة” –

وبحسب مسودة البيان الختامي التي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها السبت، يعتزم المجتمعون الإعراب عن “مخاوفهم البالغة حيال تزايد التدابير الجمركية وغير الجمركية الأحادية الجانب التي تحرف التجارة وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.

غير أنها تتفادى ذكر ترامب تحديدا في وقت تخوض دول عدة من بينها الصين، القوة الأكبر في مجموعة بريكس، مفاوضات مع واشنطن بهذا الصدد.

وتأمل البرازيل التي تستضيف في تشرين الثاني/نوفمبر قمة الأمم المتحدة حول المناخ “كوب 30″، في التوصل إلى إجماع حول مكافحة التغير المناخي.

وإلى البيان الختامي، تصدر القمة نصوصا تتعلق بالمناخ والذكاء الاصطناعي والتعاون الصحي.

ففب/دص-ود/غ ر