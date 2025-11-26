الرئيس التايواني يقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 40 مليار دولار

أعلن الرئيس التايواني لاي تشينغ تي أن حكومته ستقترح إنفاقا إضافيا للدفاع بقيمة 40 مليار دولار على مدى سنوات عدة، فيما تحاول الجزيرة حماية نفسها من أي غزو صيني محتمل.

وقال لاي في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الثلاثاء “نحن نسعى إلى تعزيز الردع من خلال إضافة تكاليف أعلى وعدم يقين إلى عملية صنع القرار في بكين في ما يتعلق باستخدام القوة”.

وتطالب بكين بضم تايوان ولا تستبعد الخيار العسكري للسيطرة عليها، ما يعرضها لضغوط عسكرية واقتصادية ودبلوماسية قوية.

وكان تشينغ تي تحدّث في وقت سابق عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026، و5% بحلول عام 2030، استجابة للمطالب الأميركية في هذا الصدد.

وأضاف تشينغ تي في مقاله أن “هذه الحزمة الكبرى لن تمول بشكل كبير عمليات شراء أسلحة جديدة من الولايات المتحدة فحسب، بل ستساهم أيضا في تحسين قدرات تايوان بشكل كبير”.

لكن قد يكون من الصعب على حكومته الحصول على موافقة البرلمان حيث يسيطر “حزب كومينتانغ” المعارض الذي يسعى لتوثيق العلاقات مع بكين، على التمويل مع حليفه “حزب الشعب”.

وعارضت رئيسة حزب كومينتانغ المنتخبة حديثا تشنغ لي وون، خطط الإنفاق الدفاعي لحزب لاي، مشيرة إلى أن تايوان “لا تملك هذه الأموال”.

